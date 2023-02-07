Из тюрьмы в Сирии во время землетрясения сбежали осужденные террористы

Не менее 20 заключенных сбежали из тюрьмы в Сирии после землетрясения. Отмечается, что беглецы были осуждены за участие в террористической организации.

Бунт произошел в тюрьме возле города Раджу у турецкой границы. Из-за подземных толчков часть здания рухнула, зэки устроили мятеж, некоторые из них сбежали.

В тот момент в учреждении находилось около двух тысяч заключенных, из них 1,3 тысячи подозреваются в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Тем временем, в соседней Турции заключенные предприняли попытку побега из тюрьмы в Малатье. Несколько человек воспользовались неразберихой, возникшей из-за землетрясения, и пробрались за охраняемую территорию, однако там их встретили полицейские. Всех беглецов вернули обратно.

В ночь на 6 февраля сильное землетрясение произошло на юго-востоке Турции и севере-западе Сирии. Магнитуда подземных толчков достигала 7.8. За ними последовали еще более сотни афтершоков. По последним данным сирийского Минздрава, погибли 711 человек и 1431 получил травмы. Толчки зафиксированы в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе.

Дамаск, Зоя Осколкова

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