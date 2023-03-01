Полицейские унесли Грету Тунберг с митинга против строительства ветряков

Шведскую активистку Грету Тунберг вынесли с акции протеста в Осло. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Экоактивисты протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа саамов. Тунберг и другие участники акции блокируют входы в министерства в правительственном квартале.

Полицейские уносят активистов, но те возвращаются. Они настаивают на том, чтобы ветряные электростанции не возводились в местах проживания саамов, так как звук установок пугает оленей, которые являются основой жизнедеятельности этого коренного народа.

Накануне активисты собрались у Министерства финансов и Министерства торговли и промышленности. Сегодня сотрудники не смогли попасть в Министерство климата и окружающей среды, а также Министерство торговли, промышленности и рыболовства. Министр нефти и энергетики Терье Аасланд из-за этого отменил плановую поездку в Великобританию.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»