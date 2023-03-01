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Конфликт на Украине

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Среда, 1 марта 2023, 14:04 мск

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Полицейские унесли Грету Тунберг с митинга против строительства ветряков

Фото: www.independent.co.uk

Шведскую активистку Грету Тунберг вынесли с акции протеста в Осло. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Экоактивисты протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа саамов. Тунберг и другие участники акции блокируют входы в министерства в правительственном квартале.

Полицейские уносят активистов, но те возвращаются. Они настаивают на том, чтобы ветряные электростанции не возводились в местах проживания саамов, так как звук установок пугает оленей, которые являются основой жизнедеятельности этого коренного народа.

Накануне активисты собрались у Министерства финансов и Министерства торговли и промышленности. Сегодня сотрудники не смогли попасть в Министерство климата и окружающей среды, а также Министерство торговли, промышленности и рыболовства. Министр нефти и энергетики Терье Аасланд из-за этого отменил плановую поездку в Великобританию.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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