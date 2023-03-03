В США сотни жителей остались без света из-за торнадо

Более 265 тысяч американцев остались без электричества из-за торнадо. Об этом сообщает The New York Times.

Стихия обрушилась на Техас. На севере штата закрыли школы в связи с погодными условиями. Местные аэропорты приостановили работу, в результате были отменены около 400 рейсов.

По данным метеорологов, циклон может распространиться на штаты Оклахома и Арканзас. При этом скорость ветра достигнет 112 км/ч, есть угроза образования водяных смерчей, а также выпадения крупного града.

Власти предупредили об опасности возникновения торнадо более 30 млн жителей. Их просят запастись товарами первой необходимости и без особой нужды не покидать свои дома.

Остин, Зоя Осколкова

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