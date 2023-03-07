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Вторник, 7 марта 2023, 13:45 мск

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На Филиппинах произошло мощное землетрясение

На Филиппинах зафиксированы подземные толчки магнитудой 6 баллов. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение произошло в регионе Давао. Эпицентр располагался в 63,7 км от административного центра региона и главного порта острова Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В местном Институте вулканологии и сейсмологии сообщили, что регистрируют несколько афтершоков.

В настоящее время информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Манила, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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