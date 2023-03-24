В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление.

Подземные толчки зафиксировали в префектуре Фукусима. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

Как сообщают местные экстренные службы, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Ситуация на аварийной АЭС «Фукусима-1» остается в норме.

В марте 2011 года девятибалльное землетрясение и цунами привели к аварии на АЭС «Фукусима-1» и выбросу радиоактивного вещества. Еще к 2021 году на станции оставались участки с высокой дозой облучения.

Токио, Зоя Осколкова

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