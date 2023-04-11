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Вторник, 11 апреля 2023, 09:04 мск

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Экоактивисты напали на динозавра в музее в Великобритании

Фото: Freepik

В Великобритании задержали двух экоактивистов, которые пытались испортить краской скелет динозавра. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Незаконную акцию активисты устроили в Музее Герберта в городе Ковентри. 21-летний студент и 67-летняя учительница пытались пролезть через ограждение и распылить краску на экспонат.

Сотрудники музея быстро среагировали и пресекли акт вандализма. Нарушителей передали полицейским.

Отмечается, что задержанные являются участниками движения Just Stop Oil, которое выступает против расширения британской нефтедобычи. При этом женщина уже попадала в поле зрение полиции, ее не менее пяти раз арестовывали за блокирование дорог.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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