Экоактивисты напали на динозавра в музее в Великобритании

В Великобритании задержали двух экоактивистов, которые пытались испортить краской скелет динозавра. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Незаконную акцию активисты устроили в Музее Герберта в городе Ковентри. 21-летний студент и 67-летняя учительница пытались пролезть через ограждение и распылить краску на экспонат.

Сотрудники музея быстро среагировали и пресекли акт вандализма. Нарушителей передали полицейским.

Отмечается, что задержанные являются участниками движения Just Stop Oil, которое выступает против расширения британской нефтедобычи. При этом женщина уже попадала в поле зрение полиции, ее не менее пяти раз арестовывали за блокирование дорог.

Лондон, Зоя Осколкова

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