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Среда, 19 апреля 2023, 18:12 мск

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Азиатские страны столкнулись с аномальной для апреля жарой

В ряде азиатских стран наблюдается аномально жаркая для апреля погода. Так в Индии отменяют занятия в школах, а в Китае зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха.

На этой неделе в Лаосе столбики термометров поднялись до 42,7 градусов по Цельсию, в Таиланде – до 45 градусов, в Мьянме – до 44.

Премьер Таиланда Прают Чан-Оча выразил обеспокоенность опасно высокими температурами воздуха в разных частях королевства. По прогнозам синоптиков, в районе Бангкока температура может достичь 52,3 градусов по Цельсию.

Сразу в нескольких китайских городах – Чэнду, Чжэцзян, Нанкин и Ханчжоу – зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха.

В шести городах Индии температура на этой неделе поднималась выше 44 градусов по Цельсию. Власти некоторых индийских штатов отменили занятия в школах. Известно, что жертвами аномальной жары стали по меньшей мере 13 человек.

Кроме того, воздух прогревается выше 40 градусов по Цельсию в большинстве регионов Пакистана и Бангладеш.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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