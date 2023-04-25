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Немецкие компании будут судиться из-за прав на танки Leopard 2

Немецкие оборонные концерны Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall не поделили интеллектуальные права на танки Leopard 2. Об этом пишет швейцарская газета NZZ.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью, что права на Leopard 2A4 принадлежат его компании. Однако руководство Krauss-Maffei Wegmann считает этот танк своей интеллектуальной собственностью.

По данным газеты, Krauss-Maffei Wegmann подала иск в Окружной суд Мюнхена. Истец оспаривает заявления, сделанные Паппергером в интервью, как «неправдивые, вводящие в заблуждение и нарушающие ее права утверждения».

В документе от 1995 года, выпущенном Федеральным управлением по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера, сообщается, что интеллектуальная собственность на отдельные детали Leopard 2 принадлежит исключительно немецким промышленным компаниям: корпус и башня – Krauss-Maffei Wegmann, орудия – Rheinmetall, трансмиссия – Renk, двигатель – MTU и цепи – Diehl. При этом, как пишет NZZ, в управлении уточнили, что интеллектуальная собственность на всю систему принадлежит Krauss-Maffei.

Ранее компания попыталась договориться в частном порядке, но Rheinmetall не отказалась от притязаний. Отмечается, что судебное заседание запланировано на 2 мая.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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