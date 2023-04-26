Австрийские экоактивисты приклеили себя к мосту на границе со Швейцарией

Экоактивисты в Австрии устроили акцию протеста, заблокировав движение грузовых машин. Об этом сообщают местные СМИ.

Восемь участников движения Letzte Generation (последнее поколение) поднялись на пограничный мост между Швейцарией и Австрией и заблокировали движение, приклеив себя в городе Лустенау. Один из активистов не был обездвижен, а просто преграждал путь на тот случай, если понадобится освободить проезд для экстренных служб.

Демонстранты хотели привлечь внимание к проблемам с изменением климата. В частности, они призывают правительство отказаться от новых проектов по ископаемому топливу и ввести ограничение скорости на автобанах до 100 километров в час.

Акция создала трудности для движения большегрузов, так как через пограничный мост в Лустенау проходят многочисленные транзитные маршруты международных перевозок. Каждый день в этом месте границу пересекают не менее 1,3 тысячи грузовых и 13 тысяч легковых автомобилей.

Вена, Зоя Осколкова

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