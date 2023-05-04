В Германии поезд сбил группу рабочих, есть погибшие

В Германии поезд наехал на людей, проводивших строительные работы. В результате два человека погибли, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

Авария произошла в городе Хюрт. Семеро строителей находились на железнодорожных путях, когда на них наехал пассажирский поезд. Два человека скончались от полученных травм, пятеро пострадавших госпитализированы.

На месте находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Район аварии оцеплен, движение на железнодорожной ветке закрыто между станциями Хюрт-Кальшерен и Брюль.

Тем временем, в поезде находятся несколько десятков пассажиров, которым не разрешают покинуть вагоны. Сейчас проверяется, можно ли будет запустить поезд, чтобы пассажиры могли сойти на следующей станции, либо придется искать другой метод транспортировки людей.

Берлин, Зоя Осколкова

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