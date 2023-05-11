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Четверг, 11 мая 2023, 12:25 мск

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При стрельбе на заводе в Германии погиб человек

На немецком заводе Mercedes произошла стрельба. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в городе Зиндельфинген, земля Баден-Вюртемберг. В настоящее время детали происшествия не раскрываются, на территории предприятия проводится полицейская операция.

Преступник задержан, его мотивы устанавливаются.

Правоохранители уточнили, что сейчас угрозы для населения нет. На месте находятся сотрудники спасательных служб.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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