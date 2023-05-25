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Четверг, 25 мая 2023, 11:53 мск

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Spiked: одержимость ЕС «зелеными» целями делает Европу беднее, холоднее и мрачнее

Навязчивое стремление Евросоюза к экологическим целям усугубляет энергетический кризис в регионе. Об этом пишет британский журнал Spiked.

Европейские чиновники стремятся сократить энергопотребление вместо того, чтобы улучшить выработку энергии в регионе. В результате европейцы вынуждены мерзнуть и мыться в холодной воде. Это провоцирует деиндустриализацию и снижению качества жизни.

«Из-за одержимости Брюсселя «нулевыми выбросами» Европа сделается беднее, холоднее и мрачнее», – говорится в статье.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам ЕС удалось достичь удивительного прогресса в движении по «зеленому курсу». Однако, по мнению обозревателя, называть это прогрессом как минимум странно.

Навязчивое стремление Евросоюза к зеленой энергетике не только вредит бизнесу, заставляя платить больше за необходимое сырье, транспортировку (на перевоз товаров и грузов тоже тратятся энергоресурсы), но и усугубляет энергокризис. Пугая так называемой климатической катастрофой, Брюссель умалчивает о необходимости оптимизировать добычу угля или газа.

Кроме того, никто не желает считаться с теми последствиями, которыми обернется отказ ЕС от новых ядерных реакторов. «Ведь все это крайне необходимо, чтобы на континенте не потух свет», – отмечается автор публикации.

В Евросоюзе все чаще озвучивается беспокойство о негативном влиянии «зеленых» правил. В частности, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, ведь в основном Франция – страна, использующая ядерную энергию. И таких недовольных ситуацией стран становится все больше.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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