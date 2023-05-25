Министру экономики Германии прислали письмо с неизвестным порошком

Министру по делам экономики и защиты климата Германии Роберту Хабеку прислали конверт с белым веществом. Об этом сообщает Der Spiegel.

Подозрительное письмо пришло в офис во Фленсбурге. Здание оцепили и направили на место специалистов. Полицейская операция длилась два часа. Затем пожарные вывезли вещество в специальном контейнере.

По предварительным данным, вещество не представляло опасности. Вероятно, это был мелкий песок. Экспертиза установит, содержал ли он какие-то биологические вещества. Расследование произошедшего продолжается.

Хабек недавно попал в скандал, связанный с кумовством в его министерстве. Министр даже заявил, что статс-секретарь при ведомстве Патрик Грайхен покинет свой пост по результатам внутренних проверок.

Кроме того, Хабека критикуют за то, что он предлагает отказаться от устаревших систем отопления домов. В частности, он хочет запретить немцам отапливать свои дома с помощью устройств, работающих на природном газе.

Берлин, Зоя Осколкова

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