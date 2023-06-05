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Понедельник, 5 июня 2023, 10:07 мск

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В США потерпел крушение бизнесджет

В американском штате Вирджиния упал бизнесджет. Об этом говорится в сообщении Федерального авиационного управления. Как сообщают местные СМИ, ранее на перехват этого самолета в воздух был поднят истребитель.

Борт Cessna Citation вылетел из муниципального аэропорта в Теннесси, он направлялся в Нью-Йорк. Самолет упал в районе гористой местности в малонаселенной области. Сведения о пострадавших не приводятся. Известно, что такое воздушное судно может перевозить до 12 человек.

Жители Вашингтона заявили, что слышали какой-то громкий хлопок. В Национальной гвардии столицы сообщили о проводимых учениях и уточнили, что звук был вызван переходом истребителя F-16 на сверхзвуковую скорость.

Тем временем, журналисты предположили, что самолет мог сбиться с курса и пролететь над центром Вашингтона, что якобы привело к необходимости задействовать истребитель. Эта версия не была подтверждена официально.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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