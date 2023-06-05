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Понедельник, 5 июня 2023, 10:07 мск

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В горах Китая оползень сошел на ферму, 19 человек погибли

На юго-западе Китая горная порода обрушилась на ферму. По последним данным, 19 человек погибли, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в городе Лэшань провинции Сычуань. На территории лесхоза случился обвал. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 19 погибших. Еще пять человек получили травмы, их жизни ничего не угрожает.

К настоящему моменту спасательные работы завершены. Проводится расследование причин произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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