В Англии из-за гуся две тысячи домов остались без света

В Великобритании две тысячи домов остались без электричества из-за гуся, который запутался в проводах. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Англии. Дикий гусь в полете запутался в проводах и оборвал контактную сеть. Более того, упавший на землю кабель стал причиной пожара в поле.

Отмечается, что никто не пострадал. Однако около двух тысяч жилых домов остались без света. Аварийные бригады быстро устранили неполадку, подача электроэнергии восстановилась в течение часа.

О том, выжил ли гусь, не сообщается.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»