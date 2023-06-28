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Среда, 28 июня 2023, 14:12 мск

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В Англии из-за гуся две тысячи домов остались без света

В Великобритании две тысячи домов остались без электричества из-за гуся, который запутался в проводах. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Англии. Дикий гусь в полете запутался в проводах и оборвал контактную сеть. Более того, упавший на землю кабель стал причиной пожара в поле.

Отмечается, что никто не пострадал. Однако около двух тысяч жилых домов остались без света. Аварийные бригады быстро устранили неполадку, подача электроэнергии восстановилась в течение часа.

О том, выжил ли гусь, не сообщается.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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