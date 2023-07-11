Африке грозит вымирание к 2080 году из-за изменений климата

К 2080 году африканским странам грозит тотальное снижение численности населения из-за глобального потепления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Института глобальных систем Эксетерского университета (Global Systems Institute, GSI).

На изменения климата в первую очередь влияют антропогенные факторы, связанные с вырубкой лесов и истощением других природных ресурсов. Кроме того, наблюдается усиление влияния природного феномена Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного в среднем на несколько градусов Цельсия.

В результате возникает угроза ухудшения условий жизни, которая затронет треть планеты, включая ряд стран Западной Африки и Персидского залива. Уже сейчас саванная область в Африке под названием Сахель нагревается быстрее остальных регионов мира. Вымирание грозит государствам, расположенным к югу от Сахары, а также Буркина-Фасо и Мали.

Усугубляет ситуацию нехватка питьевой воды. Особому риску будут подвержены дети младше пяти лет, так как они в отличие от взрослых в меньшей степени способны к самостоятельному регулированию температуры тела.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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