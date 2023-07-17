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Понедельник, 17 июля 2023, 15:41 мск

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В столице Египта обрушился пятиэтажный жилой дом

В Каире рухнул пятиэтажный жилой дом. На месте проводится поисково-спасательная операция, обнаружены тела девяти погибших. Об этом сообщает египетское агентство MENA.

Здание обрушилось в квартале Хадэк эль Кубба неподалеку от центра города. Предположительно, причиной происшествия стали действия одного из жильцов первого этажа, который решил снести стену одной из комнат. Подозреваемого уже задержали.

На месте продолжают работу спасатели. На данный момент обнаружены тела девяти погибших, пять пострадавших госпитализировали. Из соображений безопасности экстренные службы провели эвакуацию соседнего дома.

Местные власти пообещали выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 60 тысяч египетских фунтов.

Каир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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