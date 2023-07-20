В Германии по улицам бродит дикая львица

В Германии пытаются изловить дикую кошку, которую заметили на улицах жители. Предположительно, речь идет о сбежавшей львице, однако ни один из зоопарков не заявлял о пропавшем хищнике.

С предупреждение выступила полиция Берлина и Бранденбурга. «Пожалуйста, не покидайте дома в общинах Клайнмахнов и Штансдорф и в городе Тельтов, а также держите домашних животных взаперти из-за сбежавшего дикого зверя», – говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, большая кошка спокойно бродит вдоль дороги. В комментариях пользователи предположили, что это может быть львица, или пума, сбежавшая из зоопарка.

Пока остается неясным, откуда взялось животное. «Ни в одном зоопарке или цирке в регионе не сообщали о пропавшем хищнике», – добавили в полиции.

Берлин, Зоя Осколкова

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