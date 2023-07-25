В Китае назначили нового министра иностранных дел

Цинь Ган снят с должности главы МИД КНР, ведомство возглавил Ван И. Соответствующее решение было принято в ходе голосования постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент).

Цинь Ган стал министром иностранных дел КНР в конце прошлого года. Тогда он сменил на этой должности Ван И, который стал главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Слухи об отстранении Цинь Гана начали распространяться несколько недель назад, когда он перестал появляться на публике, а также пропустил встречу глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая проходила в Джакарте 11-15 июля.

На брифингах представители дипломатического ведомства КНР не давали точных ответов о том, когда Цинь Ган вернется к работе и каковы причины его отсутствия. При этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли был вынужден отменить свой визит в Пекин, а китайские власти отказали в приеме главе внешнеполитической службы Евросоюза Жозепу Боррелю, который должен был встретиться с Цинь Ганом и другими официальными лицами.

Пекин, Зоя Осколкова

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