Китай отменил запланированный на 10 июля визит Борреля

Китай отменил визит главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который должен был состояться 10 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь службы Набила Массрали.

«К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что запланированный на следующую неделю визит больше невозможен, и теперь мы должны искать альтернативы», – говорится в заявлении Массрали, передает агентство Reuters.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Китае Хорхе Толедо сообщило, что Боррель посетит на следующей неделе Китай, где проведет встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом и другими официальными лицами.

Ранее посол Евросоюза в Китае заявлял, что Боррель в ходе визита в КНР намерен поднять «стратегические вопросы», включая права человека и конфликт между Россией и Украиной.

Москва, Наталья Петрова

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