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Вторник, 22 августа 2023, 10:44 мск

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Пожар на шахте в Казахстане не могут потушить в течение пяти дней

В Карагандинской области Казахстана не могут потушить пожар на угольной шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ). Об этом сообщает Министерстве чрезвычайных ситуаций страны.

«Обстановка на шахте «Казахстанская» по состоянию на 8.00 22 августа: интенсивность очагов пожаров в аварийной выработке не снижается, улучшения обстановки нет», – говорится в сообщении.

Пожарные предпринимают меры для сдерживания огня. Принято решение изолировать аварийный участок путем возведения гипсовых перемычек.

17 августа в шахте загорелась конвейерная лента. Выработка быстро заполнилась дымом, горняков эвакуировали. За медицинской помощью обратились 13 человек. Позже спасатели нашли тела двух шахтеров, а затем еще троих.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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