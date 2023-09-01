В ЕС выявили мошенническую схему с деталями для самолетов Boeing и Airbus

Британская компания AOG Technics поставляла несертифицированные детали для ремонта реактивных двигателей CFM56, которые используются на самолетах Airbus 320 старшего поколения и Boeing 737. К такому выводу пришли европейские авиационные регуляторы.

Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) провело расследование, в котором приняли участие производители запчастей для самолетов General Electric Co. и Safran SA. В результате было установлено, что сертификаты выпуска деталей, поставляемых AOG Technics, были подделаны, пишет Bloomberg.

Двигатель CFM56 является самым продаваемым в мире. Еще только предстоит выяснить, сколько самолетов могли пострадать из-за несертифицированных запчастей. По словам представителя производителя, CFM обнаружила 72 фальсифицированных сертификационных документа о летной годности, охватывающих 50 номеров деталей, предоставленных AOG Technics для CFM56. Также были обнаружены два поддельных документа на компоненты двигателя GE CF6, более ранней широкофюзеляжной силовой установки.

AOG Technics пока не смогла предоставить подробную информацию о фактическом происхождении сомнительных деталей. У компании есть складские помещения в Лондоне, Франкфурте, Майами и Сингапуре. EASA рекомендовало операторам помещать на карантин детали с поддельной документацией.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»