NASA опубликовало снимок возможного места крушения станции «Луна-25»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок кратера на Луне, который, вероятно, возник при крушении российской автоматической межпланетной станции «Луна-25».

Фото было сделано зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), находящимся на окололунной орбите. На предыдущем изображении, полученном в прошлом году, на этом месте была ровная поверхность.

Теперь же на снимке четко видна впадина, образованная от удара крупного объекта. Углубление около 10 метров в диаметре появилось на внутреннем краю кратера Pontecoulant G, расположенном в 400 км от предполагавшегося места посадки станции.

Автоматическая станция «Луна-25» была отправлена на спутник Земли с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Это был первый за почти полвека отечественный лунный аппарат. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок поверхности, запечатлев южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника. Спустя два дня связь со станцией была потеряна, а 20 августа Роскосмос сообщил о ее крушении. Основной причиной потери аппарата стала нештатная работа корректирующего двигателя.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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