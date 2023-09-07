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Четверг, 7 сентября 2023, 12:04 мск

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В США уроженец Украины убил приемных родителей

В США молодой человек убил пару, усыновившую его семь лет назад из украинского приюта. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.

Двойное убийство было совершено в штате Флорида. В полицию поступил звонок о семейной ссоре в одном из домов города Норт-Порт. Прибывшие на место правоохранители обнаружили два трупа. В преступлении заподозрили 21-летнего приемного сына погибших.

Молодой человек попытался скрыться, но был задержан через восемь часов. Его заключили под стражу. Мотивы убийства выясняются.

Установлено, что погибшие были глубоко религиозными людьми и несколько раз ездили на Украину в рамках христианских миссий. Там они усыновили 14-летнего подростка и увезли его с собой в США. Мать мальчика умерла, а отец-алкоголик отказался от ребенка.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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В мире, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, США, Убийства,