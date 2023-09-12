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Вторник, 12 сентября 2023, 10:31 мск

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В Греции в перестрелке были убиты шесть человек

В Греции были застрелены шесть человек. По версии полиции, речь идет о выяснении отношений между бандитскими группировками. Об этом сообщает телеканал ERT.

Перестрелка произошла в городе Луца. Неизвестные выпустили 25 пуль по пассажирам автомобиля. В результате от огнестрельных ранений скончались шесть человек.

Все погибшие – граждане Албании. При этом на машине, в которой их расстреляли, были немецкие номерные знаки.

Полицейские считают, что речь идет о сведении счетов между криминальными группами. Вероятно, иностранцы попали в засаду. Предположительно, преступники скрылись на мотоцикле и черном автомобиле. Проводится расследование.

Афины, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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