В Греции в перестрелке были убиты шесть человек

В Греции были застрелены шесть человек. По версии полиции, речь идет о выяснении отношений между бандитскими группировками. Об этом сообщает телеканал ERT.

Перестрелка произошла в городе Луца. Неизвестные выпустили 25 пуль по пассажирам автомобиля. В результате от огнестрельных ранений скончались шесть человек.

Все погибшие – граждане Албании. При этом на машине, в которой их расстреляли, были немецкие номерные знаки.

Полицейские считают, что речь идет о сведении счетов между криминальными группами. Вероятно, иностранцы попали в засаду. Предположительно, преступники скрылись на мотоцикле и черном автомобиле. Проводится расследование.

Афины, Зоя Осколкова

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