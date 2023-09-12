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В США почти две недели ищут сбежавшего из тюрьмы убийцу

В США ищут убийцу, который сбежал из тюрьмы 31 августа. Злоумышленник вооружен и очень опасен. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию.

Бразилец Данело Кавальканте был осужден за убийство первой степени и приговорен к пожизненному заключению в 2021 году. Кроме того, выяснилось, что на родине он также разыскивается по уголовному делу об убийстве.

Мужчина находился в тюрьме Пенсильвании, но смог сбежать. До сих пор полиция не поймала преступника, хотя он много раз попадал на камеры видеонаблюдения, а за информацию об убийце обещана награда в размере 25 тысяч долларов.

Кавальканте вооружен и представляет опасность, считают полицейские. Жителей округа Честер попросили запереть все двери и окна, обеспечить безопасность транспортных средств и без особой необходимости не покидать свои дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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