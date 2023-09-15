Тысячи жителей Нагасаки эвакуируют из-за шторма

В Японии десятки тысяч жителей должны эвакуироваться из-за мощных ливней, которые грозят подтоплениями и сходом оползней. Об этом сообщает государственная телекомпания NHK.

Под экстренную эвакуацию попали жители префектуры Нагасаки. Власти рекомендовали покинуть дома 22,5 тыс. человек, проживающих в нескольких районах.

Сложившейся ситуации присвоен четвертый и пяти возможных уровней опасности. По прогнозам метеорологов, ливни могут спровоцировать сход оползней в горных районах.

Ураган «Даниэль» стал причиной массовых жертв в Ливии. На данный момент известно о 5,5 тыс. погибших, более 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести. По словам властей, число жертв стихии может вырасти в несколько раз. Поисково-спасательная операция продолжается.

Токио, Зоя Осколкова

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