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Вторник, 10 октября 2023, 15:14 мск

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В Аргентине произошло мощное землетрясение

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы на северо-западе страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 240 километров.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 171 километре к северо-западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй с населением более 300 тысяч человек.

К настоящему моменту информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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