К повреждению эстонско-финского газопровода может быть причастно китайское судно

Газопровод Balticconnector мог быть поврежден контейнеровозом Newnew Polar Bear. Об этом пишет газета Postimees.

По данным издания, судно подошло очень близко к трубе в тот день, когда произошла авария. Правительство расплывчато называет подозреваемых потому, что это очень деликатная информация в политическом и дипломатическом плане, пишет газета со ссылкой на источники в государственных структурах.

Контейнеровоз шел со скоростью 11 узлов, но по неизвестной причине при подходе к Baiticconnector в 1.19 ночи по местному времени начал снижать скорость до 9,5 узлов. В 1.24 скорость судна снова была зафиксирована в более 11 узлов. В этот промежуток времени Newnew Polar Bear пересек газопровод, сообщает издание.

Судно Newnew Polar Bear ходит под флагом Гонконга и принадлежит китайской компании. Известно, что пока эстонцы не обращались к КНР на дипломатическом уровне. «Раз нет официальных подозреваемых, то и требовать от них нечего», – говорится в публикации.

В ночь на 8 октября на газопроводе Balticconnector резко упало давление. Сейсмологи в Норвегии утверждают, что зафиксировали взрыв в месте, где произошла авария. В Геологическом исследовательском центре Эстонии не обнаружили вблизи газовой трассы сейсмической активности. С этими данными согласны и в Финляндии. Однако президент Финляндии Саули Ниинистё допускает, что утечка могла быть следствием вмешательства из вне. Газопровод мог быть поврежден в ходе преднамеренных действий или саботажа. Вероятно, возобновление работы трубопровода будет возможно только в конце зимы.

Таллин, Зоя Осколкова

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