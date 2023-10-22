Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя из-за ракетного удара

Два главных сирийских аэропорта в Дамаске и Алеппо прекратили работу из-за ракетных ударов со стороны Израиля. Об этом сообщили в министерстве обороны Сирийской Арабской Республики.

По данным оборонного ведомства, ударом были повреждены взлетно-посадочные полосы авиагаваней, передает РИА «Новости». Все рейсы перенаправлены в международный аэропорт Латакии.

«Около 5.25 утра в воскресенье враждебный Израиль атаковал с воздуха со стороны моря – побережья Латакии – и со стороны оккупированных Голанских высот. Удары нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. <...> Повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя», – говорится в заявлении министерства.

Кроме того, в результате атаки погиб один сотрудник, еще один получил ранения.

Ранее министерство иностранных дел Израиля назвало атаки на сирийские аэропорты предупреждением Ирану.

Дамаск, Зоя Осколкова

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