Таиланд обещает заплатить своим гражданам за отъезд из Израиля

Правительство Таиланда предлагает выплаты своим гражданам, чтобы они покинули Израиль. Об этом сообщает газета Nation.

Кабинет министров решил деньгами и льготными кредитами стимулировать тех тайцев, которые остаются в Израиле из-за финансовых обстоятельств. Премьер-министр страны Сеттха Тхависин отметил, что продолжать жить в Израиле слишком опасно.

Гражданам Таиланда, возвращающимся из Израиля, предложили заплатить 50 тысяч бат (около 1400 долларов). Кроме того, они могут претендовать на получение кредита на льготных условиях.

По данным МИД Таиланда, в результате палестино-израильского конфликта погибли 32 тайца и 19 получили ранения, еще 22 удерживаются в качестве заложников.

Бангкок, Зоя Осколкова

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