В Германии резко выросло число бездомных. В первую очередь без крова остались беженцы из Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на некоммерческую организацию «Помощь бездомным» в Берлине.

По данным организации, с 2021 по 2022 год число бездомных в Германии выросло на 58%. При этом среди немцев показатель вырос лишь на 5%, среди граждан других государств, проживающих в стране, – на 118%.

«Последнее объясняется в первую очередь резким увеличением количества бездомных беженцев, особенно c Украины», – сообщили в организации.

В 2022 году в Германии без постоянного места жительства находились 607 тысяч человек, из которых 50 тысяч жили буквально на улице. В 2021 году число бездомных составляло 268 тысяч человек.

Официальная статистика ФРГ свидетельствует, что бездомных в стране 372 тысячи. Однако в ней не учитываются те, кто временно проживает у родственников или друзей, но не имеет собственного жилья.

Берлин, Зоя Осколкова

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