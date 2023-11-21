Потепление климата в мире впервые превысило критический порог

Глобальный климат впервые преодолел критический порог потепления. Пока период превышения был кратковременным, но дальнейшее потепление может иметь катастрофические и необратимые последствия для планеты и ее экосистем.

Температура Земли поднялась выше критического порога в два градуса по Цельсию в пятницу на прошлой неделе. Об этом сообщила CNN заместитель директора Службы по изменению климата Коперника Саманта Берджесс.

Превышение произошло за две недели до начала климатической конференции ООН COP28 в Дубае, где страны подведут итоги своего прогресса в выполнении обязательств Парижского климатического соглашения. Согласно данным ООН, даже если государства выполнят свои текущие обязательства по сокращению выбросов, уже в этом столетии мир достигнет уровня от 2,5 до 2,9 градуса потепления.

Мы можем ожидать увеличения частоты 1,5- и 2-градусных дней в ближайшие месяцы и годы, отметила Берджесс. Изменение климата увеличивает риск возникновения опасных погодных явлений, растет вероятность того, что планета достигнет необратимых переломных моментов, таких как разрушение полярных ледяных щитов и массовая гибель коралловых рифов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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