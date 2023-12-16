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Суббота, 16 декабря 2023, 15:04 мск

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ПВО Египта сбила летающий объект около курортного города

В Египте система противовоздушной обороны сбила летающий объект неподалеку от побережья в Красном море. Об этом сообщает местный телеканал Al Qahera News.

«Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него», – рассказали высокопоставленные источники. К месту падения направились следственные группы.

По словам очевидцев, сбитый объект упал в территориальных водах Египта, в 1,5 км от побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове.

На востоке Египет граничит с Израилем и сектором Газа, где в данный момент идут боевые действия. Дахаб находится примерно в 140 км от границы с Израилем.

Каир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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