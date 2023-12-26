Житель Франции зарезал жену и четверых детей в Рождество

Во Франции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены и четверых детей. Об этом сообщает Daily Mail.
В полицию поступило сообщение от родственников семьи, проживающей в пригороде Парижа. Заявители рассказали, что не смогут связаться с родителями четверых детей.
Прибывшие по адресу правоохранители обнаружили тела малышей десяти, семи и четырех лет, а также девятимесячного младенца и их матери. По утверждению криминалистов, причиной смерти стали ножевые ранения.
Под подозрение попал глава семейства – 33-летний мужчина. Он попытался скрыться, но был задержан на следующий день. Мотивы убийцы выясняются.
Париж, Зоя Осколкова
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