российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 декабря 2023, 15:18 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Житель Франции зарезал жену и четверых детей в Рождество

Во Франции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены и четверых детей. Об этом сообщает Daily Mail.

В полицию поступило сообщение от родственников семьи, проживающей в пригороде Парижа. Заявители рассказали, что не смогут связаться с родителями четверых детей.

Прибывшие по адресу правоохранители обнаружили тела малышей десяти, семи и четырех лет, а также девятимесячного младенца и их матери. По утверждению криминалистов, причиной смерти стали ножевые ранения.

Под подозрение попал глава семейства – 33-летний мужчина. Он попытался скрыться, но был задержан на следующий день. Мотивы убийцы выясняются.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / детоубийство

Туляк признался в убийстве ребенка / Туляка задержали за убийство годовалого сына / Жительница ХМАО по пьяни забила насмерть годовалого сына / В Красноярском крае школьник зарубил топором 12-летнего мальчика / «Сожгла в печи»: жительницу Приморья подозревают в убийстве младенца / Житель Липецка из ревности убил четырехлетнюю падчерицу / Житель Омской области застрелил своих детей и покончил с собой / В Москве обнаружено тело грудного ребенка с признаками удушения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, детоубийство, Европа, Убийства,