Житель Франции зарезал жену и четверых детей в Рождество

Во Франции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены и четверых детей. Об этом сообщает Daily Mail.

В полицию поступило сообщение от родственников семьи, проживающей в пригороде Парижа. Заявители рассказали, что не смогут связаться с родителями четверых детей.

Прибывшие по адресу правоохранители обнаружили тела малышей десяти, семи и четырех лет, а также девятимесячного младенца и их матери. По утверждению криминалистов, причиной смерти стали ножевые ранения.

Под подозрение попал глава семейства – 33-летний мужчина. Он попытался скрыться, но был задержан на следующий день. Мотивы убийцы выясняются.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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