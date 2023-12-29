В Германии грузовик сбил группу пешеходов

В Германии грузовой автомобиль сбил несколько пешеходов, одна женщина погибла. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные местной полиции.

Авария произошла в городе Пассау. В общей сложности пострадали пять человек. Одна женщина скончалась от полученных травм, еще троих пешеходов госпитализировали.

Водитель грузовика оказался заблокирован в машине, его освободили спасатели. Отмечается, что он также был травмирован.

Правоохранительные органы выясняют причины ДТП. Пока нет данных о том, что наезд мог быть намеренным.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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