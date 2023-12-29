Министерство обороны Китая возглавил адмирал Дун Цзюнь

Адмирал Дун Цзюнь назначен министром обороны КНР. Об этом сообщают китайские СМИ.

Решение о назначении Цзюня было принято Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). Ранее он занимал пост командующего ВМС КНР.

В конце октября министр обороны Китая Ли Шанфу, об «исчезновении» которого в сентябре сообщали западные издания, был снят с должности главы Минобороны КНР и члена Госсовета КНР.

В июле своего поста лишился глава МИД КНР Цинь Ган. На эту должность был назначен завканцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который ранее был министром иностранных дел.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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