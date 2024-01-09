В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Японии зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство страны.

Землетрясение произошло около шести вечера в районе острова Садо. Эпицентр залегал на глубине 10 км под водой неподалеку от полуострова Ното в префектуре Исикава. Именно этот район пострадал от мощного землетрясения 1 января.

Несмотря на высокий класс опасности, угроза цунами не объявлялась. Впрочем, движение скоростных поездов на некоторых участках было приостановлено. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Японии 1 января. Около 66 тыс. домохозяйств остались без воды. В ряде регионов отключено электричество, спасатели продолжают разбирать завалы. По последним данным, жертвами стали более 200 человек, несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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