В Казахстане в результате землетрясения пострадали 44 человека

В Казахстане после мощного землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Алма-Ату, где проведет совещание по ситуации в городе.

«В Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города», – говорится в сообщении минздрава. По данным ведомства, среди пострадавших 10 детей, пятеро из них госпитализированы.

В управлении здравоохранения Алма-Аты уточнили, что три человека получили травмы, когда выпрыгнули из окон второго и третьего этажей домов, один из них находится в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

В городе отменены занятия в школах и колледжах, где всю ночь работали пункты приема населения. Детские сады будут работать в штатном режиме, посещение детского сада по желанию родителей.

Тем временем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается посетить Алма-Ату 24-25 января. По словам пресс-секретарь главы государства Берика Уали, поездка была ранее запланирована. Президент посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе.

В ночь с 22 на 23 декабря на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7, после которого последовали несколько афтершоков. Жители Алма-Аты ощутили толчки интенсивностью 5 баллов.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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