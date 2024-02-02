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Власти немецкого города потратили полмиллиона евро на туннели для жаб

Власти города Гамбурга потратили почти полмиллиона евро на строительство туннелей для жаб. Об этом сообщает газета Bild.

Исследование показало, что в последние годы численность жаб сокращается стремительными темпами: так в 2018 году в районе Бланкенезе обитало более тысячи особей, а в 2020-м – около 600. Чтобы не подвергать опасности земноводных, было решено возвести специальные туннели.

Ранее дороги обносили заграждениями, чтобы жаб не давили автомобили, в этот раз были проложены туннели из стали и бетона. На проект ушло 465,8 тысячи евро.

В Ассоциации налогоплательщиков посчитали трату средств на такие цели неоправданной. «При всем уважении к защите животных расстановка приоритетов местных властей просто возмутительна», – заявила замглавы Гамбурга Катарина Блюме.

Гамбург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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