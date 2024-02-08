В день выборов в Пакистане погибли шесть полицейских

В Пакистане шесть полицейских погибли, двое ранены при взрыве и стрельбе. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные официальные источники.

Автомобиль с полицейскими подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе Дера Исмаил Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-востоке. Затем неизвестные открыли огонь по правоохранителям во время патрулирования. В результате полицейские получили тяжелые ранения, пятеро из них скончались по пути в больницу.

Кроме того, один сотрудник полиции погиб во время нападения на участок голосования в пограничном регионе Танк.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере 24 человека погибли и более 40 пострадали в результате двух взрывов в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Сегодня в стране проходят выборы в Национальную ассамблею Пакистана – нижнюю палату парламента – и законодательные органы провинций. Избиратели выберут 266 кандидатов в Национальное собрание, которые позже большинством голосов изберут следующего премьер-министра.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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