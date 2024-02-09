В Мексиканском заливе произошел огромный выброс метана

В Мексиканском заливе произошел мощный выброс метана на нефтяной платформе. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, еще в 2022 году мексиканская государственная энергетическая компания Pemex получила предупреждение со стороны ООН об опасности для экологии региона. Однако спустя несколько месяцев после этого утечки метана продолжились.

Известно, как минимум о двух выбросах газа с платформы Zaap-C. В свою очередь Pemex отрицала какие-либо утечки на платформе и не комментировала новые данные ООН.

Стоит отметить, что Мексика входит в число многих стран, которые обязались сократить выбросы метана, что является одним из самых эффективных способов снизить темпы изменения климата в краткосрочной перспективе.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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