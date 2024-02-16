Британские университеты грозят банкам забрать миллиарды со счетов из-за «зеленой» политики

Британские университеты пригрозили банкам и управляющим активами забрать более 5 млрд фунтов стерлингов, если финансовые учреждения не будут соответствовать «зеленой» политике и не прекратят вкладывать деньги в новые проекты по добыче нефти и газа.

Уведомление о готовности вывести миллиарды со счетов направила банкам возглавляемая Кембриджем коалиция из 21 британского университета, пишет Financial Times. Среди подписантов также есть такие имениты заведения как Оксфорд, Эдинбург, Лидс, Университетский колледж Лондона, Лондонская школа экономики и другие.

Университеты настаивают на разработке новых финансовых продуктов, гарантирующих, что их денежные активы не будут способствовать, даже косвенно, финансированию новых нефтяных, угольных или газовых проектов. Кроме того, кредитные организации должны действовать в соответствии сценарию Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому вредные выбросы по всему миру достигнут нуля к 2050 году, что не предусматривает никакого нового финансирования поставок ископаемого топлива сверх того, что уже было выделено в 2021 году.

На руководство университетов оказывают давление студенты и сотрудники. Активисты указывают на то, что деньги учебных заведений уходят на развитие проектов, усугубляющих изменения климата.

В настоящее время очень мало финансовых учреждений соответствуют поставленным условиям. По данным аналитиков, среди 100 крупнейших по размеру активов банков мира только один отвечал бы условиям предложения, в то время как ни один из 100 управляющих активами не соответствовал бы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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