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Власти Чикаго подали в суд на крупнейшие нефтегазовые компании мира из-за экологии

Власти Чикаго подали иск в суд, по которому ответчиками выступают пять крупнейших мировых нефтегазовых компаний. Чиновники считают, что корпорации преуменьшают вред для экологии, который наносит их деятельность. Об этом пишет Chicago Sun Times.

Власти уверены, что нефтегазовый сектор обманывает общество, подрывая результаты научных исследований климатического воздействия. Претензии чикагские чиновники предъявили к BP Plc, Chevron Corp., ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp. и Shell Plc.

«Последствия климатических изменений, с которыми столкнулся и продолжит сталкиваться Чикаго, в том числе, более частые и интенсивные штормы, наводнения, засухи, экстремальная жара и размыв береговой линии – ощущаются повсюду в городе», – говорится в иске.

Стоит отметить, что это не первый подобный иск в США, ранее обвинения звучали в штате Калифорния, Нью-Йорке и других американских городах. Власти намеревались отсудить у нефтегазовых корпораций миллиарды долларов за ущерб, наносимый окружающей среде.

Чикаго, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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