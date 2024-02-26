Жители Мехико столкнулись с сильнейшим дефицитом воды

В Мехико наблюдается водный кризис. К концу июня жители могут остаться без воды. Об этом сообщает CNN.

Водохранилища, обеспечивающие Мехико, обмелели до критического уровня. Уровень воды упал до минимальных значений из-за низкого количества осадков и высоких температур, вызванных изменением климата под влиянием феноменов Ла-Нинья и Эль-Ниньо.

Кроме того, в мегаполисе обостряются инфраструктурные проблемы. Около 40% воды теряется по причине утечек, которые происходят из-за того, что часть ресурсов перекачивают вверх по склонам на большие расстояния из источников за пределами города.

Власти уже ограничили подачу воды населению. Многие жители имеют доступ к воде лишь на пару часов раз в несколько дней. Стоимость цистерны с водой достигает 100 долларов.

Сезон дождей в Мехико начнется лишь через четыре месяца. Специалисты опасаются, что к тому времени дефицит достигнет критической точки и наступит «день зеро», когда вода в кранах попросту исчезнет.

При этом на решение проблемы понадобится время и финансирование. В частности, чтобы преодолеть водный кризис, необходимо улучшить качество очистки сточных вод, а также заняться восстановлением рек и более активным внедрением систем сбора дождевой воды.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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