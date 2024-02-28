Япония начала сброс четвертой партии радиоактивной воды с аварийной атомной станции

В Японии с аварийной АЭС «Фукусима-1» стартовал сброс четвертой партии очищенной радиоактивной воды. Об этом сообщил оператор станции компания Tokyo Electric Power.

До 16 марта в океан сбросят 7,8 тысячи тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов после аварии в 2011 году. В общей сложности к сливу подготовили более 1,3 млн тонн очищенной воды. Процесс выпуска жидкости займет 30 лет.

Напомним, в марте 2011 года электростанция «Фукусима-1» была разрушена после землетрясения и цунами, системы охлаждения станции были уничтожены, в результате чего расплавились три реактора – это самая страшная ядерная катастрофа со времен Чернобыля, который случился в 1986 году.

Компания TEPCO сообщила, что собрала загрязненную воду, охлаждающую разрушенные реакторы, вместе с просачивающимися грунтовыми водами и дождем. В 2013 году японское правительство начало использовать усовершенствованную систему обработки жидкостей (ALPS) для фильтрации наиболее вредных веществ. ALPS удаляет почти все токсичные элементы из воды, но не способна отфильтровывать тритий. В августе 2023 года TEPCO начала сбрасывать очищенную воду в океан.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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