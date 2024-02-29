На Филиппинах произошли два мощных землетрясения

На Филиппинах зафиксировали два землетрясения, магнитуда которых превышала 5 баллов. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, первые подземные толчки произошли в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао. Сейсмологи оценили магнитуду самого мощного из них в 6.
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 92 км северо-восточнее Бислига.
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясений в 5,4 и 5,3 соответственно.
Манила, Зоя Осколкова
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