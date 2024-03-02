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Суббота, 2 марта 2024, 13:46 мск

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Илон Маск признал российскими Крым и Донбасс

Фото: страница Маска в соцсети

Известный американский бизнесмен Илон Маск согласился с выводами основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что украинский конфликт надо «заморозить», а Донецк, Луганск и Крым оставить российскими.

Как считает Принс, Украина в этом конфликте разрушает себя демографически, и в такой ситуации лучшим выходом будет заморозить линию конфликта, поскольку ВСУ не справятся сами, а США не могут ничем помочь. «Западная оборонная база смешна. Вам не удастся победить в конвенциональной войне против русского медведя», – заявил основатель американской частной военной компании.

«Это правда», – согласился Маск, выразив при этом сожаление в комментарии под публикацией Принса.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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