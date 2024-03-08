Надлом и «мезозойский постмодерн»: в России отреагировали на речь Байдена в конгрессе

Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе вызывает очень противоречивые и странные впечатления. В России назвали его заявления «мезозойским постмодерном», в котором уже заметен надлом человека, смирившегося с поражением.

«Послушала выступление Байдена в конгрессе. Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас». То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», – прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Также он сказал, что за дешевыми лекарствами надо ехать в Москву. Как говорится, кто о чём. Видимо, нашему консульскому департаменту придется добавить в список «Целей для поездок в Россию» графу «За лекарствами по совету Байдена», – добавила она в своем телеграм-канале.

Политолог Дмитрий Евстафьев также обратил внимание, что «речь Байдена производит странное впечатление». «С одной стороны, «достоял» и даже почти глупостей не сказал. Почти. Но, с другой... Знаете, коллеги, ощущение речи человека, смирившегося с поражением, большим поражением, но все ещё стремящимся стоять, гордо держа голову», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

«Да, старая школа. Но надлом уже заметен даже по стилю», – отметил Евстафьев.

В своем выступлении президент США сделал несколько заявлений, касающихся России. В частности, Байден подчеркнул, что американцы «не отступят и не прогнутся» перед российским лидером Владимиром Путиным в вопросе конфликта на Украине и при этом призвал американский парламент представить ему на подпись законопроект о национальной безопасности, предусматривающий оказание помощи киевскому режиму.

Помимо прочего, Байден также сообщил, что выступает решительно против отправки американских войск на Украину.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube